Fenerbahçe'de Pereira dönemi yine yarım kaldı

Geride kalan 17 haftada her maça farklı 11'le çıkan Vitor Pereira, kadrodaki istikrarı oluşturamadı. Pereira'nın oynattığı sistem ve kadro istikrarsızlığı sebebiyle iç saha ile dış sahada alınan kötü sonuçlar olumsuz eleştirileri de peşinden getirdi. Her hafta farklı bir 11'le sahadaki yerini alan Pereira, camianın ve taraftarların büyük tepkisini çekti. Skor ve oyun olarak camiayı memnun edemeyen Portekizli teknik adamın transferde ısrarla istediği bazı isimler de verimsiz kaldı.