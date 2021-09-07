Fenerbahçe'de Pelkas takımla çalışmalara başladı
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Fenerbahçe'de Pelkas takımla çalışmalara başladı

Fenerbahçe'de Pelkas takımla çalışmalara başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında DG Sivasspor'la sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında DG Sivasspor'la sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Pelkas da takımla çalışmalara başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmanda yeni transfer Miguel Crespo da yer aldı. Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Dimitris Pelkas takımla birlikte çalışırken; Filip Novak özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Serdar Dursun ve Jose Sosa'nın tedavileri devam ederken, Ferdi Kadıoğlu ise çalışmalarına takımdan ayrı devam etti.

(İHA)

Fenerbahçe'de Pelkas takımla çalışmalara başladı
Fenerbahçe'de Pelkas takımla çalışmalara başladı
Fenerbahçe'de Pelkas takımla çalışmalara başladı
Fenerbahçe'de Pelkas takımla çalışmalara başladı
Fenerbahçe'de Pelkas takımla çalışmalara başladı
Fenerbahçe'de Pelkas takımla çalışmalara başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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