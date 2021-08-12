Fenerbahçe'de Pelkas şoku!
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Fenerbahçe'de Pelkas şoku!

Fenerbahçe'de Pelkas şoku!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas'ın, sabah gerçekleştirilen antrenmanda omzu çıktı.

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas'ın, sabah gerçekleştirilen antrenmanda omzu çıktı.

Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de Yunan futbolcu Pelkas'tan kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, sabah gerçekleştirilen antrenmanda sağ omuzu çıkan Pelkas'ın Doktor Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuzu yerine oturtulurken, oyuncunun da tedavisine başlandığına ifade edildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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