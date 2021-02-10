Fenerbahçe'de Pelkas bireysel çalıştı

Süper Lig'in 25'inci haftasında 13 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig'in 25'inci haftasında 13 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 17.00'da başladı. Medipol Başakşehir maçında forma giyen futbolcular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı. Marcel Tisserand antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken ikinci bölümde özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Dimitris Pelkas ise bireysel çalıştı.Sarı lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul