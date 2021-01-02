Fenerbahçe'de Ozan ve Gustavo negatif, Tolga sakat
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Fenerbahçe'de Ozan ve Gustavo negatif, Tolga sakat

02.01.2021 20:11 | Son Güncelleme: 02.01.2021 20:15
Fenerbahçe'de Ozan ve Gustavo negatif, Tolga sakat

Süper Lig'in 16'ncı haftasında 4 Ocak Pazartesi günü Kasımpaşa ile mücadele edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in 16'ncı haftasında 4 Ocak Pazartesi günü Kasımpaşa ile mücadele edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 17.00'de ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.Koronavirüs testleri negatife dönen Ozan Tufan, takımla birlikte çalışırken Gustavo ise yarın ekibe dahil olarak çalışmalara katılacak. Ferdi Kadıoğlu da çalışmalarını takımla birlikte sürdürürken, Diego Perotti çalışmalarına takımdan ayrı devam etti. Filip Novak ise tedbir amaçlı takımdan ayrı özel çalıştı. Öte yandan sol alt adelesinde 2'nci derece yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci'nin tedavisine başlandı.Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

Fenerbahçe'de Ozan ve Gustavo negatif, Tolga sakat
Fenerbahçe'de Ozan ve Gustavo negatif, Tolga sakat
Fenerbahçe'de Ozan ve Gustavo negatif, Tolga sakat

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN

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