Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın Affedilmesi Gündeme Geldi
Fenerbahçe'de yaşanan sakatlıkların ardından 11 aydır formadan uzak kalan Ozan Tufan'ın affedilmesi gündeme geldi.
Fenerbahçe, orta sahada derin bir kriz yaşıyor. Tolga Ciğerci ve Oğuz Kaan'ın ligin ikinci yarısından önce sahalara dönmesi zor. Mehmet Topal iyileşti ancak tam randıman verip vermeyeceği belirsiz. Koeman, Reyes'e güvenmiyor; Jailson ise 8 maç ceza aldı. Bu kadar eksiğin olması, kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a şans doğurdu. Milli futbolcunun affedilmesi gündeme geldi.
11 AYDIR FORMADAN UZAK
Ozan Tufan, sarı-lacivertli formayı resmi olarak en son Türkiye Kupası'nda 13 Aralık 2017'de oynanan maçta giymişti. Ozan Tufan, 2015-2016 sezonunun başında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. 23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 100 maçta 9 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi. Ozan'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2020'ye kadar devam ediyor.
(Fotomaç)
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biz texas grubu olarak ozan ın herzaman arkasında oldugumuzu ve herzaman kapımızın acık oldugunu gururla bildiririz . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Koca kulüb bardan pavyondan çıkmayan ne yaptigi,nasıl yaşadığı bellli olmayan bir adama mi muhtaç,yazık.Aziz Yıldırım arar olduk malesef.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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yazık fenerbahcemin paralarını şu adamlara peşkeş çekiyorsunuz yıllardırCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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LAN BU GİT GİDE EMRAH VE GUİZA ARASI BİRŞEYE DÖNÜŞMEYE BENZEDİ BANAMI ÖYLE GELDİ YOKSA :DCevap Yaz 6 Yayından Kaldır