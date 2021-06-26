Fenerbahçe'de oy verme işlemi başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe'de oy verme işlemi başladı

Fenerbahçe'de oy verme işlemi başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun ikinci gününde oy verme işlemi başladı.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun ikinci gününde oy verme işlemi başladı.

Fenerbahçe Kulübü'nün dün başlayan olağan seçimli genel kurulunda oy verme işlemi 38 sandıkta başladı. Mevcut başkan Ali Koç'un tek aday olarak girdiği seçimde 29 bin 9 üye oy kullanma hakkına sahip. Genel kurul için belirlenen 38 sandıkta 190 görevli sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklarını tamamladı. 800 üyeye bir sandık olarak ayarlanan genel kurulda Ali Koç, 21 numaralı sandıkta oy kullanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe Kulübünün kongresi
Fenerbahçe Kulübünün kongresi
Fenerbahçe Kulübünün kongresi
Fenerbahçe Kulübünün kongresi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kendisi hakkında yaptığı iddiaları tartışmak üzere selefi Aziz Yıldırım'a FB TV'ye çıkma teklifinde bulundu.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kendisi hakkında yaptığı iddiaları tartışmak üzere selefi Aziz Yıldırım'a FB TV'ye çıkma teklifinde bulundu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki
Magazin Alişan Seda Sayan Kıvanç Tatlıtuğ Yiğit Marcus Aral
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Emre Kocadağ Merih Demiral Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe'de oy verme işlemi başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 10:41:36. #1.16#

title