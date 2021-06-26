Fenerbahçe'de oy sayımı başladı
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Fenerbahçe'de oy sayımı başladı

Fenerbahçe'de oy sayımı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de gerçekleşen ve mevcut Başkan Ali Koç'un tek aday olduğu Olağan Seçimli Genel Kurul'da oyların sayımına başlandı.

Fenerbahçe'de gerçekleşen ve mevcut Başkan Ali Koç'un tek aday olduğu Olağan Seçimli Genel Kurul'da oyların sayımına başlandı.

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul'da saatlerin 17.00'yi göstermesiyle birlikte oy kullanma işlemi sona erdi ve oyların sayımına başlandı. 38 sandıkta eş zamanlı olarak başlayan oy sayımlarında kongre üye kartları ve kullanılan oy zarfları ayrılırken, daha sonra oyların sayımına geçildi. Mevcut Başkan Ali Koç, kongrede tek aday olarak yer alıyor.

Fenerbahçe'de oy sayımı başladı
Fenerbahçe'de oy sayımı başladı
Fenerbahçe'de oy sayımı başladı
Fenerbahçe'de oy sayımı başladı
Fenerbahçe'de oy sayımı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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