Fenerbahçe'de oy kullanma işlemi sona erdi
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Fenerbahçe'de oy kullanma işlemi sona erdi

Fenerbahçe'de oy kullanma işlemi sona erdi
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy kullanma işlemi sona erdi.

Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy kullanma işlemi sona erdi.

Fenerbahçe Kulübü'nde dün başlayan Olağan Seçimli Genel Kurul'da bugün oy verme işlemi 38 sandıkta gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Ali Koç, oyunu 21'inci sandıkta kullanarak, seçimin Fenerbahçe camiasına hayırlı olmasını diledi.Genel Kurul Divan Başkanı Vefa Küçük, saat 17.00 olması itibarıyla oy kullanma işleminin bittiğini belirtti. Küçük, daha sonra sandıklarda oy sayım işlemine başlanmasını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın

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