Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul başladı

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı başladı.

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı başladı.

Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı Ülker Stadı'nda başladı. Toplantıya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler tam kadro katılırken, seçimli genel kurula mevcut başkan Ali Koç tek aday olarak girecek. Saha içinde kurulan platformda yönetim kurulu ve divan kurulu üyeleri yer alırken, sarı-lacivertlilerin kongre üyeleri ise tribünlerde yerini aldı.

(Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort - Uygar Aydın/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı