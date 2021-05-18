Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurul toplantısı ertelendi

Fenerbahçe Kulübünün, ilkini 29-30 Mayıs, çoğunluk sağlanamaması halinde ikincisini 5-6 Haziran'da yapmayı planladığı olağan seçimli genel kurul toplantısı ertelendi.

Fenerbahçe Kulübünün, ilkini 29-30 Mayıs, çoğunluk sağlanamaması halinde ikincisini 5-6 Haziran'da yapmayı planladığı olağan seçimli genel kurul toplantısı ertelendi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, toplantının İçişleri Bakanlığının "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" kapsamında ertelendiği belirtildi.

Buna göre olağan seçimli genel kurul toplantısının ilkinin 5-6 Haziran, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise ikincisinin 12-13 Haziran'da yapılacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin genel kurul toplantısı, saat 10.30'da Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür