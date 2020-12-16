Fenerbahçe'de Novak yeniden 11'de
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Fenerbahçe'de Novak yeniden 11'de

16.12.2020 21:56 | Son Güncelleme: 16.12.2020 22:06
Fenerbahçe'de Novak yeniden 11'de

Fenerbahçeli futbolcu Filip Novak, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş derbisinden sonra ilk kez Karacabey Belediyespor maçında ilk 11'de yer aldı.

Fenerbahçeli futbolcu Filip Novak, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş derbisinden sonra ilk kez Karacabey Belediyespor maçında ilk 11'de yer aldı.

Fenerbahçe'de Filip Novak, Karacabey Belediyespor maçına ilk 11'de başladı. Sezon başında Trabzonspor'dan transfer edilen ve yeteri kadar forma şansı bulamayan Çek oyuncu, son olarak Beşiktaş derbisinde ilk 11'de forma giymiş ve eleştiri almıştı. Novak, Teknik Direktör Erol Bulut tarafından Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Karacabey Belediyespor ile oynanan maçta sahaya sürüldü.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Fenerbahçe'de Novak yeniden 11'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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