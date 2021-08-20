Fenerbahçe'de Novak'ın adalesinde, İrfan Can Kahveci'nin ise kasında zorlanma tespit edildi
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Fenerbahçe'de Novak'ın adalesinde, İrfan Can Kahveci'nin ise kasında zorlanma tespit edildi

Fenerbahçe'de Novak'ın adalesinde, İrfan Can Kahveci'nin ise kasında zorlanma tespit edildi
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Finlandiya'nın HJK Helsinki takımıyla yaptığı maçta sakatlanan İrfan Can Kahveci ile Filip Novak'ta zorlama tespit edildiği bildirildi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Finlandiya'nın HJK Helsinki takımıyla yaptığı maçta sakatlanan İrfan Can Kahveci ile Filip Novak'ta zorlama tespit edildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, her iki oyuncunun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR'larının çekildiği belirtilerek, "Görüntüleme neticesinde oyuncularımızdan Filip Novak'ın alt adalede grade 2 a strain, İrfan Can Kahveci'nin hamstring kas grubunda grade 1 strain tespit edilmiştir." denildi.

İki oyuncunun da tedavisine başlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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Fenerbahçe'de Novak'ın adalesinde, İrfan Can Kahveci'nin ise kasında zorlanma tespit edildi - Haberler Spor
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