SPOR Fenerbahçe'de neşeli antrenman

Fenerbahçe'de neşeli antrenmanMustafa AKIN/DÜZCE,(DHA) - Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de neşeli antrenman

Mustafa AKIN/DÜZCE,(DHA) - Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki idmanın tamamı basına açık yapıldı. Neşeli görüntülere sahne olan idman ısınma hareketleri ile başladı. Dinlenmeye yönelik gerçekleştirilen antrenman, koordinasyon çalışmaları ile sürerken, ayak tenisi ile devam etti. Sarı-lacivertli futbolcuların idmanın genelinde birbirleriyle sürekli şakalaşmaları da dikkati çekti. Fenerbahçe'de hafif ağrıları bulunan Nabil Dirar hazırlıklarını bireysel sürdürürken, Altay Bayındır düz koşu yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci çalışmasıyla sürdürecek.

OZAN VE İRFAN'DAN ÖZEL ÇALIŞMA

Fenerbahçe'de milli takımlarda olması sebebiyle antrenmana geç katılan Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci, eksiklerini gidermeye çalışıyor. Takımla antrenmana katılan Ozan ve İrfan Can, idman sonunda özel çalışmalar gerçekleştirdi.

BERKE DİKKATLERİ ÇEKTİ

Sarı-lacivertli ekibin başarılı kalecisi Berke Özer, takımla çalışmalarda dikkatleri çekti. Ayak tenisinde gösterdiği performansla göz dolduran genç kaleci, attığı röveşatalarla da alkış aldı. Berke, hırsıyla rekabete hazır olduğunu gösterdi.

TARAFTARLAR İDMANI SEYRETTİ

Fenerbahçe'nin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği idmanı izlemek isteyen çok sayıda taraftar tesise geldi. Sarı-lacivertli taraftarların ricasını kırmayan kulüp, idmanı yakın bir yerden takip ettirdi. Yaptıkları tezahüratlarla destek veren taraftarları kırmayan teknik direktör Pereira, idman sonunda yanlarına giderek forma imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı