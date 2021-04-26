Fenerbahçe'de Nazım Sangare sakatlandı

Fenerbahçeli futbolcu Nazım Sangare'nin çekilen MR'ında sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık (grade 2) olduğu bildirildi.

Fenerbahçeli futbolcu Nazım Sangare'nin çekilen MR'ında sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık (grade 2) olduğu bildirildi.

Süper Lig'in 37'nci haftasında Fenerbahçe, dün Kasımpaşa'yı 3-2 yendi. Sarı-lacivertli ekipte forma giyen Nazım Sangare'nin çekilen MR sonucuna göre sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık (grade 2) saptandığı açıklandı.Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kasımpaşa ile oynadığımız karşılaşma sonrası sol bacak arka adalesinde ağrı hisseden Nazım Sangare'nin, bugün çekilen MR sonucunda; sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık (grade 2) saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı