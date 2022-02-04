Fenerbahçe, Muhammed Gümüşkaya'yı Giresunspor'a kiraladı - Haberler Spor
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Fenerbahçe, Muhammed Gümüşkaya'yı Giresunspor'a kiraladı

AA, Süha Gür - Spor
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Fenerbahçe, Muhammed Gümüşkaya'yı Giresunspor'a kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, altyapısından yetişen Muhammed Gümüşkaya'nın sezon sonuna kadar GZT Giresunspor'a kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, altyapısından yetişen Muhammed Gümüşkaya'nın sezon sonuna kadar GZT Giresunspor'a kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol akademimizin son dönemde yetiştirdiği yıldızlardan olan Muhammed Gümüşkaya'nın kariyer gelişim planlaması çerçevesinde, oyuncumuzun ligin geri kalan bölümünde Giresunspor'a kiralık olarak verilmesi kararlaştırılmıştır. Sarı-lacivertli formamıza uzun yıllar hizmet edeceğine inandığımız Muhammed'e sakatlıktan uzak başarılı bir dönem diliyoruz." denildi.

21 yaşındaki oyuncu, bu sezon sarı-lacivertli formayla ligde 11, kupada 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 6 olmak üzere toplam 18 maça çıktı.

AA / Süha Gür - Spor

Muhammed Gümüşkaya, Giresunspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Haber

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