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Fenerbahçe'de Moses'ın sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe'de Nijeryalı futbolcu Victor Moses'ın sözleşmesi feshedildi.

23.01.2020 19:18 | Son Güncelleme: 23.01.2020 19:18
Fenerbahçe'de Moses'ın sözleşmesi feshedildi

'de Nijeryalı futbolcu 'ın sözleşmesi feshedildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon 'nin Chelsea ekibinden kiralanan 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

Orta sahada görev yapan Victor Moses, Fenerbahçe'de görev aldığı 23 resmi müsabakada 5 kez ağları havalandırdı.

Öte yandan İtalyan ekibi Inter, Victor Moses'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Kaynak: AA
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