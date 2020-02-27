Fenerbahçe'de moral yemeği

27.02.2020 18:18 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:18

Süper Lig'in 23. haftasındaki derbide sahasında Galatasaray'a 3-1 yenilerek, rakibine 20 yılı aşkın süre sonra Kadıköy'de mağlup olan Fenerbahçe'de Kulüp Başkanı Ali Koç, teknik heyet ve futbolcularla moral yemeğinde bir araya geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kalamış Develi'de gerçekleştirilen yemek organizasyonuna teknik heyet ve futbolcuların tam kadro katıldığı belirtildi.

Yemekte Başkan Koç'un yanı sıra başkan yardımcısı Erol Bilecik, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Sevil Zeynep Becan, Fethi Pekin, Mustafa Kemal Danabaş, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Selahattin Baki ve İlker Dinçay'ın da yer aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA