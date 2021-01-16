Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü mesaisi
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Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü mesaisi

16.01.2021 20:23 | Son Güncelleme: 16.01.2021 20:27
Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü mesaisi

Süper Lig'in 19'uncu haftasında MKE Ankaragücü ile Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında MKE Ankaragücü ile Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde 17.00'de başlayan antrenmanı, Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları antrenmanı aktif dinlemeye yönelik yapılan çalışmalarla sürdürdü. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, gruplar halinde değişmeli olarak gerçekleştirilen kanat-orta-şut çalışmasıyla tamamlandı.

Dün gerçekleştirilen antrenmanda ilk bölümde takımla çalışan Filip Novak, bugün antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Öte yandan Jose Sosa, Gökhan Gönül, Tolga Ciğerci ve Kemal Ademi özel programlar dahilinde çalışırken; Diego Perotti ve Sinan Gümüş'ün tedavisine devam edildi.Tesislere gelen yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş antrenmanın bir bölümünü izledi.

Sarı lacivertli ekip, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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