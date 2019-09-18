Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, sakatlık önleyici egzersizlerle devam etti. Pas çalışmalarının yapıldığı idman çift kale maçla tamamlandı.
Sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu, Victor Moses ve Mauricio Isla özel program dahilinde çalıştı. Hasan Ali Kaldırım da koşulara başladı.
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.