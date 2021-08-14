Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Adana Demirspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Adana Demirspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre yeni transfer Min-Jae Kim takımla ilk idmanına çıktı. İlk bölümde takımla çalışan Kim, ikinci bölümdeyse bireysel çalışmalar eşliğinde antrenman yaptı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idmana çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan sarı-lacivertliler, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Adana'ya hareket edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan