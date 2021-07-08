Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti
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Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti
Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde salonda gerçekleştirirken, ikinci idman için sahaya çıktı.

Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmana, milli futbolcular İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır ve Ozan Tufan da katıldı.

Sarı-lacivertlilerde hafif ağrıları bulunan Nabil Dirar, idmanda takımdan ayrı bireysel çalıştı.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Milli futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

Fenerbahçe'de milli takımla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer alan futbolcular, kampa katılmadan önce sağlık kontrolünden geçirildi.

Ozan Tufan, Altay Bayındır ve İrfan Can Kahveci'nin sağlık kontrollerinin, Acıbadem Altunizade Hastanesinde yapıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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