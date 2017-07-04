Fenerbahçe'de Milli Futbolcular Sağlık Kontrolünden Geçti

Milli Takım kadrosunda yer aldıkları için Topuk Yaylası'ndaki kampa bu akşam katılacak olan Fenerbahçeli oyuncular Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı'nın sağlık kontrolleri yapıldı.



Ulus'ta bulunan Liv Hospital'de gerçekleştirilen sağlık kontrolünde oyuncuların öncelikle kan değerlerine bakıldı ve ardından solunum ve efor testleri yapıldı.



Daha sonra kulak-burun-boğaz ve genel cerrahi muayenelerinden geçen futbolcuların sağlık kontrolleri tamamlandı.



ISTANBUL / DHA (fotoğraflı)