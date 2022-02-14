Fenerbahçe'de Mesut Özil takımla çalıştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe'de Mesut Özil takımla çalıştı

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Mesut Özil takımla çalıştı

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Slavia Prag ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Slavia Prag ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertli ekipte, Mesut Özil takımla çalıştı.

Can Bartu Tesislerinde koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman; çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla sona erdi. GZT Giresunspor ile oynanan maçta ilk 11'de görev alan oyuncular antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken 2'nci bölümünde rejenerasyon çalışmaları yaptı.

SAKAT OYUNCULARDA SON DURUM

Bugün gerçekleştirilen antrenmanda Mesut Özil takımla birlikte çalışırken, Filip Novak saha çalışmalarına başladı. Serdar Dursun günü bireysel çalışmalarla tamamlarken; Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci, tedavi programları ile noktaladı.

Sarı-lacivertli ekip, Slavia Prag maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Fenerbahçe'de Mesut Özil takımla çalıştı

Fenerbahçe'de Mesut Özil takımla çalıştı

Fenerbahçe'de Mesut Özil takımla çalıştı

Demirören Haber Ajansı - Spor

Slavia Prag, Mesut Özil, Fenerbahçe, Play Off, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title