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Fenerbahçe'de Mesut Özil takımla çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe'de Mesut Özil takımla çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sakatlığı nedeniyle Olympiakos maçının kadrosunda yer almayan Mesut Özil de takımla çalıştı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Vitor Pereira yönetimindeki idmanı Olympiakos ile oynanan karşılaşmada görev alan oyuncular, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmasıyla sürdürdü. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Mesut Özil takımla birlikte çalışırken; Altay Bayındır ve Enner Valencia günü tedavi programları ile tamamladı. - İSTANBUL

Fenerbahçe'de Mesut Özil takımla çalıştı

Fenerbahçe'de Mesut Özil takımla çalıştı

Fenerbahçe'de Mesut Özil takımla çalıştı

Fenerbahçe'de Mesut Özil takımla çalıştı

Fenerbahçe'de Mesut Özil takımla çalıştı

Fenerbahçe'de Mesut Özil takımla çalıştı

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