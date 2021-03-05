Fenerbahçe'de Mesut Özil, sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı
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Fenerbahçe'de Mesut Özil, sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı

05.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:08
Fenerbahçe'de Mesut Özil, sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, ayağındaki sakatlık nedeniyle bir süre takımdaki yerini alamayacağını bildirdi.

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, ayağındaki sakatlık nedeniyle bir süre takımdaki yerini alamayacağını bildirdi.

Süper Lig'in 28. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynadıkları maçta sakatlanan 32 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından takipçilerini bilgilendirdi.

Yıldız futbolcunun paylaşımında, "Önümüzdeki maçlarda ayağımda iç ve dış yan bağlarda oluşan kısmi yırtıklar sebebiyle takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda tekrar sahaya çıkabilmek için elimden geleni yapacağım. Desteğiniz ve tüm iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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