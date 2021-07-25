Fenerbahçe'de Mesut Özil idmanda yer almadı
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Fenerbahçe'de Mesut Özil idmanda yer almadı

Fenerbahçe'de Mesut Özil idmanda yer almadı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanda ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçın ardından idman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. 

Serdar Aziz takımdan ayrı çalışmalarını sürdürürken, bağırsak enfeksiyonu rahatsızlığı sebebiyle antrenmanda yer almayan Mesut Özil'in tedavisine başlandı. 

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.


Fenerbahçe'de Mesut Özil idmanda yer almadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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