Fenerbahçe'de Mesut Özil dikkatleri üzerine çekti
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Fenerbahçe'de Mesut Özil dikkatleri üzerine çekti

Fenerbahçe'de Mesut Özil dikkatleri üzerine çekti
Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, Aytemiz Alanyaspor maçında sahada kaldığı sürede elde ettiği istatislikler ile dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, Aytemiz Alanyaspor maçında sahada kaldığı sürede elde ettiği istatislikler ile dikkatleri üzerine çekti.

Sakatlığının son bulmasının ardından Aytemiz Alanyaspor karşılaşması ile formasına kavuşan Mesut Özil, 65 dakika sahada kaldı. Yerini Osayi-Samuel'e bırakan tecrübeli futbolcu, 7 bin 693 metre koşarak sahada en fazla koşan oyunculardan biri oldu. Yüksek şiddetli koşularda 696 metre ve 39 koşu ile Sosa ile birlikte takımın lideri konumuna ulaşan Mesut Özil, ayrıca 26 isabetli pas ve yüzde 81 yüzde ile Serdar Aziz'den sonra takımın en isabetli pas yüzdesine sahip ikinci oyuncusu oldu. Yıldız oyuncu, pas mesafelerine de bakıldığında teknik direktör Emre Belözoğlu'nun tercih ettiği oyun planına uygun olarak, pas uzunluğunda 13,2 metre ile Pelkas ile birlikte sahanın lideri.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN

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