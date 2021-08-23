Fenerbahçe'de HJK Helsinki maçı hazırlıkları
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Fenerbahçe'de HJK Helsinki maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'de HJK Helsinki maçı hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanş maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile 26 Ağustos Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanş maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile 26 Ağustos Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki idmanda, Fraport TAV Antalyaspor müsabakasına 11'de başlayan oyuncular yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise çeşitli pas çalışmaları sonrası dar alanda çift kale maç oynayarak günü tamamlandı.

Mert Hakan Yandaş takımla birlikte çalışırken; Dimitris Pelkas, Serdar Dursun ve İrfan Can Kahveci'nin tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Fenerbahçe'de HJK Helsinki maçı hazırlıkları
Fenerbahçe'de HJK Helsinki maçı hazırlıkları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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