Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin Durumu

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında Romanya'nın Juventus Bükreş takımıyla yaptığı maçta sakatlanan ve oyundan çıkan Mehmet Ekici'nin üst adalesinde ödem belirlendi.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun sol üst adalesinde zorlanmaya bağlı ödem tespit edildiği bildirildi.



Günü izinli olarak geçiren Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin Can Bartu Tesisleri'nde tedavi programını yerine getirdiği kaydedildi.