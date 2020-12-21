Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
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Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

21.12.2020 18:27 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:27
Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 14. haftasında 23 Aralık Çarşamba günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 14. haftasında 23 Aralık Çarşamba günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Dar alanda pas çalışmasıyla süren idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Diego Perotti, Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Mauricio Lemos'un sahada özel program dahilinde bireysel çalıştığı, kasığında ağrı olan Jose Sosa ile Tolga Ciğerci'nin tedavisine devam edildiği kaydedildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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