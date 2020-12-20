Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
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Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

20.12.2020 17:41 | Son Güncelleme: 20.12.2020 17:58
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında konuk edeceğim Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında konuk edeceğim Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Gaziantep FK maçında ilk 11'de oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Öte yandan sakatlığı bulunan Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Mauricio Lemos özel program dahilinde çalışırken, Diego Perotti ve Tolga Ciğerci çalışmalarını salonda sürdürdü.

Fenerbahçe, 23 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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