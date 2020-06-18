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Fenerbahçe'de Max Kruse sözleşmesini tek taraflı feshetti

Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse, sarı-lacivertli kulüp ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Fenerbahçe'de Max Kruse sözleşmesini tek taraflı feshetti
18.06.2020 17:37 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:27

Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse, sarı-lacivertli kulüp ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Max Kruse, Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir. Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır. Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir. Konu spor yargısına taşınacak olup, Kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır. Camiamız ve kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA

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