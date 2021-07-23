Fenerbahçe'de Sadık, Thiam, Ademi ve Oğuz Kağan, A Takımla çalışmayacak

Fenerbahçe Kulübü, yeniz sezon hazırlıkları kapsamında, Teknik Direktör Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi, Mame Thiam ve Oğuz Kaan Güçtekin'in, takımdan ayrı çalışacağını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, yeniz sezon hazırlıkları kapsamında, Teknik Direktör Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi, Mame Thiam ve Oğuz Kaan Güçtekin'in, takımdan ayrı çalışacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbol A Takımımız yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira da kadrosunu şekillendirmeye başlamıştır.

Bu doğrultuda alınan karar neticesinde oyuncularımızdan Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in çalışmalarını bundan sonra takımımızdan ayrı olarak gerçekleştirmeleri uygun görülmüştür.

Kulübümüz değerli oyuncularımızla gelecek planlamalarına yönelik çalışmalara da başlamıştır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı