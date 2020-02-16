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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde yok!

Fenerbahçe'de sarı kart gören Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

16.02.2020 04:30 | Son Güncelleme: 16.02.2020 04:30
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde yok!

'de sarı kart gören , derbisinde cezalı duruma düştü.


Fenerbahçe'de sınırda olan diğer iki isim Altay Bayındır ve Vedat Muriqi ise karşılaşmayı sarı kart görmeden tamamladı.


F.Bahçe ile Galatasaray, 23 Şubat Pazar 19: 00'da Kadıköy'de karşı karşıya gelecek


Kaynak: Hürriyet

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