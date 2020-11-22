Fenerbahçe'de kupa mesaisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fenerbahçe'de kupa mesaisi

22.11.2020 17:49 | Son Güncelleme: 22.11.2020 17:53
Fenerbahçe'de kupa mesaisi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur mücadelesinde salı günü evinde oynayacağı Sivas Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur mücadelesinde salı günü evinde oynayacağı Sivas Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı. Bu arada, sarı-lacivertlilerde Nazım Sangare'nin adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildiği bildirildi.

Sarı-lacivertliler, Sivas Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde başladı. Ligdeki Gençlerbirliği maçında ilk 11'de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken; diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldı. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

NAZIM SANGARE'DEN KÖTÜ HABERFenerbahçe'de Gökhan Gönül, Harun Tekin ve Tolga Ciğerci'nin tedavilerine devam edilirken; Kemal Ademi takımla birlikte çalıştı. Çekilen MR sonucunda adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen Nazım Sangare'nin de tedavisine başlandı. 26 yaşındaki sağ bekin Beşiktaş derbisinde de forma giyemeyeceği öğrenildi.

Sarı-lacivertliler, Sivas Belediyespor hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.


- İstanbul
Fenerbahçe'de kupa mesaisi
Fenerbahçe'de kupa mesaisi
Fenerbahçe'de kupa mesaisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Manisa FK'da kupa mesaisi
Manisa FK'da kupa mesaisi
Fenerbahçe'de Gençlerbirliği mesaisi
Fenerbahçe'de Gençlerbirliği mesaisi
Rizespor Sportif Direktörü Bal: Taraftarımıza kupa hediye etmek istiyoruz
Rizespor Sportif Direktörü Bal: Taraftarımıza kupa hediye etmek istiyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Ersin Tatar Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Kutsi Caner Cindoruk Mustafa Topaloğlu
Spor Mert Günok Ersun Yanal Sergio Perez Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Rusya Bursa Antalya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe'de kupa mesaisi - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 17:54:52. #1.14#
title