Fenerbahçe'de Kruse'nin tedavisine başlandı

07.03.2020 22:56 | Son Güncelleme: 07.03.2020 22:56

Fenerbahçe Kulübü, Yukatel Denizlispor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Max Kruse'nin sakatlığı ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kruse ile ilgili aldığı darbeye bagli olarak ayak bileğinde burkulma ve bunun sonucunda sag ayak bilegi iç ve dış bağlarında yırtık, eklem içinde kanama, sıvı artışı ve kemik ödemi tespit edilmiştir. Tedavisine başlanılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA