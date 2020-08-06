Fenerbahçe'de kritik zirve sürüyor - Fenerbahçe'de kritik zirve sürüyor Başkan Koç, Erol Bulut ile buluştu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün resmen açıklanan yeni teknik direktör Erol Bulut ile birlikte Ülker Stadı'nda görüşüyor.

- Fenerbahçe'de kritik zirve sürüyor

Başkan Koç, Erol Bulut ile buluştu

İSTANBUL - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün resmen açıklanan yeni teknik direktör Erol Bulut ile birlikte Ülker Stadı'nda görüşüyor.

Fenerbahçe Ülker Stadı'nda kritik saatler başladı. Sarı-lacivertli kulübün dün akşam saatlerinde resmen anlaşmaya vardığını açıkladığı Teknik Direktör Erol Bulut, bugün Başkan Ali Koç ile birlikte buluştu. Sabah saatlerinde başlayan buluşmaya idari menajer Volkan Ballı da katıldı. Yeni sezon planlamalarının ve yeni transferlerin görüşüldüğü toplantıya, ilerleyen saatlerde Emre Belözoğlu'nun da dahil olması bekleniyor.

Kaynak: İHA