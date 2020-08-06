Fenerbahçe'de kritik zirve sürüyor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün resmen açıklanan yeni teknik direktör Erol Bulut ile birlikte Ülker Stadı'nda görüşüyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün resmen açıklanan yeni teknik direktör Erol Bulut ile birlikte Ülker Stadı'nda görüşüyor.

Fenerbahçe Ülker Stadı'nda kritik saatler başladı. Sarı-lacivertli kulübün dün akşam saatlerinde resmen anlaşmaya vardığını açıkladığı Teknik Direktör Erol Bulut, bugün Başkan Ali Koç ile birlikte buluştu. Sabah saatlerinde başlayan buluşmaya idari menajer Volkan Ballı da katıldı. Yeni sezon planlamalarının ve yeni transferlerin görüşüldüğü toplantıya, ilerleyen saatlerde Emre Belözoğlu'nun da dahil olması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA