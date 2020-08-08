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Fenerbahçe'de Kovid-19 testleri negatif çıktı

Fenerbahçe Kulübü, sezon başı yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Fenerbahçe'de Kovid-19 testleri negatif çıktı
08.08.2020 22:09 | Son Güncelleme: 08.08.2020 22:18

Fenerbahçe Kulübü, sezon başı yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başı takımımız, teknik heyetimiz ve idari personelimize uygulanan Covid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." denildi.

Kaynak: AA

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