Fenerbahçe'de Kovid-19 test sonuçları negatif çıktı
Fenerbahçe Kulübü, dün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığını duyurdu.
02.06.2020 10:19 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:19
Fenerbahçe Kulübü, dün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Dün futbol A takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde bulunan personelimize yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA