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Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını öğlen saatinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

13.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:54
Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını öğlen saatinde yaptığı antrenmanla tamamladı.


Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.


Bu çalışmayla Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, ilerleyen saatlerde hava yoluyla Konya'ya gidecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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