Fenerbahçe'de kongre heyecanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe'de kongre heyecanı

Fenerbahçe'de kongre heyecanı
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yarın ve 26 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yarın ve 26 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek kongrede mevcut başkan Ali Koç ile Eyüp Yeşilyurt başkanlık için yarışacak.

Kulüp tarihinde ikinci kez statta düzenlenecek genel kurulda, aidatını yatıran 29 bin 9 üye oy kullanabilecek.

Kongre saat 10.30'da başlayacak.

Salgın sürecinde seçim

Fenerbahçe'de seçimli olağan genel kurul ilk kez salgın koşullarında yapılacak.

Daha önce ilkinin 29-30 Mayıs, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikincisinin 5-6 Haziran'da yapılması planlanan seçim, İçişleri Bakanlığının "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" kapsamında ertelenmiş ve ilki 5-6 Haziran, ikincisi ise 12-13 Haziran olarak belirlenmişti.

İçişleri Bakanlığının haziran ayı normalleşme tedbirlerindeki yasaklar nedeniyle pazar gününe denk gelmemesi gereken seçim, 5-6 ve 12-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilememiş ve son olarak 18-19 ve 25-26 Haziran tarihlerine alınmıştı.

Başkan cumartesi günü seçilecek

Fenerbahçe Kulübünde iki gün sürecek genel kurulda, başkanı seçmek için oy verme işlemi 26 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Kongrenin ilk gününde yarın, yönetim, denetleme kurulunun ibra edilmesi ve 2021 yılı bütçesi üyelerin oylarına sunulacak, başkan adayları seçim öncesi son konuşmalarını gerçekleştirecek.

Başkan, yönetim kurulu ve diğer kurulların belli olacağı cumartesi günü ise üyeler oy kullanacak.

Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

İki başkan adayı

Fenerbahçe Kulübünde kongrede başkanlık için şu ana dek iki isim adaylığını açıkladı.

Mevcut başkan Ali Koç, 3 yıl daha görev almak için üyelerden oy bekleyecek. Ali Koç, 2-3 Haziran 2018'deki kongrede Aziz Yıldırım'a karşı kazanarak, başkan olmuştu.

Diğer aday Eyüp Yeşilyurt ise Fenerbahçe Kulübünün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.

Engin Verel de aday olacağını duyurdu

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Engin Verel, başkanlık için aday olacağını duyurdu.

Verel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün saat 15.00'te başkanlığa aday olacağını bildirdi.

Fenerbahçe'de Engin Verel'in de aday olması durumunda başkanlık yarışı 3 kişi arasında geçecek.

Oy kullanma hakkı 29 bin 9

Fenerbahçe'de kongre öncesinde 29 bin 9 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Genel kurulda oy kullanma hakkı bulunan kongre üye sayısı 28 bin 902, temsilci üye delege sayısı ise 107 olarak belirlenmişti.

Sarı-lacivertlilerde buna göre oy kullanma hakkına sahip kişi sayısı toplam 29 bin 9 oldu.

Başkan adayları FBTV'de konuşacak

Fenerbahçe'de ilk kez iki başkan adayı kulüp televizyonunda kongreye ilişkin değerlendirmede bulunacak.

Sarı-lacivertlilerde kongreden hemen önce mevcut başkan Ali Koç ile başkan adayı Eyüp Yeşilyurt, FBTV'de bir araya gelerek görüşlerini paylaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: TFF'ye karşı dava açacağız
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: TFF'ye karşı dava açacağız
Ali Koç: Portekizli veya Alman hoca dedik ama bu değişebilir, taraftarımızın içi rahat olsun
Ali Koç: Portekizli veya Alman hoca dedik ama bu değişebilir, taraftarımızın içi rahat olsun
Ali Koç'tan Mesut Özil'e uyarı: Taraftar kimsenin geçmişine bakmaz, ıslıklar
Ali Koç'tan Mesut Özil'e uyarı: Taraftar kimsenin geçmişine bakmaz, ıslıklar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Merve Dizdar Tuğba Coşkun Rafet El Roman
Spor Ali Koç Cristiano Şenol Güneş Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe'de kongre heyecanı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.06.2021 10:48:49. #1.13#

title