Fenerbahçe'de Kim Min-jae'nin lisansı çıktı
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Fenerbahçe'de Kim Min-jae'nin lisansı çıktı

Fenerbahçe'de Kim Min-jae'nin lisansı çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Güney Koreli futbolcu Kim Min-jae'nin lisansı çıkarıldı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Güney Koreli futbolcu Kim Min-jae'nin lisansı çıkarıldı.

Fenerbahçe'nin Çin ekibi BJ Guoan'dan bedelsiz transfer ettiği Güney Koreli stoper Kim Min-jae'nin lisansı çıkarıldı. Sarı-lacivertliler için görüşmelere gelen Güney Koreli futbolcunun transferinin resmi olarak açıklanması eski kulübüyle olan evrak işlerinden dolayı uzun sürmüştü.

24 yaşındaki futbolcu görev verilmesi halinde Antalyaspor maçında oynayabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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