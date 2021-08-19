Fenerbahçe'de Kim Min-jae'nin lisansı çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Güney Koreli futbolcu Kim Min-jae'nin lisansı çıkarıldı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Güney Koreli futbolcu Kim Min-jae'nin lisansı çıkarıldı.

Fenerbahçe'nin Çin ekibi BJ Guoan'dan bedelsiz transfer ettiği Güney Koreli stoper Kim Min-jae'nin lisansı çıkarıldı. Sarı-lacivertliler için görüşmelere gelen Güney Koreli futbolcunun transferinin resmi olarak açıklanması eski kulübüyle olan evrak işlerinden dolayı uzun sürmüştü.

24 yaşındaki futbolcu görev verilmesi halinde Antalyaspor maçında oynayabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı