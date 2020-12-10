Son dakika haber | Fenerbahçe'de Kemal Ademi, bireysel çalışmalar başladı
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Son dakika haber | Fenerbahçe'de Kemal Ademi, bireysel çalışmalar başladı

10.12.2020 15:32 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:47
Son dakika haber | Fenerbahçe'de Kemal Ademi, bireysel çalışmalar başladı

Son dakika haberler... Süper Lig'in 12. haftasında karışılacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de; sakatlığını atlatan Kemal Ademi, bireysel çalışmalara başladı.

Süper Lig'in 12. haftasında karışılacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de; sakatlığını atlatan Kemal Ademi, bireysel çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.30'da ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Taktiksel çalışmalarla yapılan çift kale maçın ardından antrenman bireysel çalışmalarla noktalandı.

Kemal Ademi takımdan ayrı bireysel saha çalışmalarına başlarken, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti'nin tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Son dakika haber | Fenerbahçe'de Kemal Ademi, bireysel çalışmalar başladı
Son dakika haber | Fenerbahçe'de Kemal Ademi, bireysel çalışmalar başladı
Son dakika haber | Fenerbahçe'de Kemal Ademi, bireysel çalışmalar başladı
Son dakika haber | Fenerbahçe'de Kemal Ademi, bireysel çalışmalar başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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