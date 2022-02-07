Fenerbahçe'de Kayserispor maçının hazırlıkları tamamlandı
Demirören Haber Ajansı - Spor
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ZTK Son 16 Turu'nda yarın sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
ZTK Son 16 Turu'nda yarın sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçın ardından, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.Sarı-lacivertliler; bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, kampa girdi.