Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile 12 Haziran Cuma günü sahasında yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
08.06.2020 21:13 | Son Güncelleme: 08.06.2020 22:05
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile 12 Haziran Cuma günü sahasında yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanda oyuncular, yenilenme çalışmalarının ardından sahada aktif dinlenmeye yönelik uygulamalar üzerinde durdu.
Kaynak: AA