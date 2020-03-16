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Kayserispor, Fenerbahçe, Sabah, Spor

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 27. haftasında evinde Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de bu maçın hazırlıkları sabah yapılan antrenmanla başladı.

16.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:02
Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 27. haftasında evinde Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de bu maçın hazırlıkları sabah yapılan antrenmanla başladı.


Süper Lig'in 27. haftasında 20 Mart Cuma günü saat 20.00'de Kayserispor ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün saat 10.30'da Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.


Antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştiren futbolcular, ardından sahaya geçti. İdman, sahada topla yapılan dayanıklılık çalışmasıyla sona erdi.


Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek. - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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