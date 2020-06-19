Fenerbahçe'de Kasımpaşa mesaisi sürüyor Fenerbahçe, pazar günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlılarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, pazar günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlılarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in 28. haftasında pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma, koordinasyon ve pas çalışmasının ardından 4 takım halinde çift kale maç yapan sarı-lacivertli futbolcular, idmanı bireysel çalışmalarla noktaladı.

Fenerbahçe kafilesi, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA