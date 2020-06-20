Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçının hazırlıkları tamamlandı Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın 18.30'da Kasımpaşa'ya konuk olacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın 18.30'da Kasımpaşa'ya konuk olacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

Kaynak: DHA